Es ist sicher ein Lichtblick im Leben, wenn man sich nach 14 Jahren von seinem Lebensgefährten getrennt hat und nun nach Monaten und Jahren mit Schlafstörungen endlich wieder gut schlafen kann.

Leser erzählen ihre Geschichte

Mit dieser – zugegebenermaßen sehr persönlichen – „Lichtblick-Geschichte“ hat sich eine Leserin über Instagram bei uns gemeldet. Wir hatten unsere Leserinnen und Leser vergangene Woche aufgefordert, uns ihre Geschichte zu erzählen, wofür sie trotz all der schlechten Nachrichten, des Elends und der Krisen in der Welt dankbar sind. Inzwischen haben sich einige Leserinnen und Leser bei uns gemeldet.

Tolle Nachbarn, die bereitstanden

Besonders gefreut hat uns der kurze „Lichtblick“ aus Schwendi: „Ich entdecke durch die Zeitungen oft was Schönes in der Welt und kann durch die Geschichten, die in den Zeitungen erzählt werden, daran teilhaben, auch wenn ich mir interessante Orte nicht immer vor Ort anschauen kann.“ Das läuft uns als Journalisten natürlich runter wie Öl. Und bestärkt uns auch darin, dass wir in Zeiten wie diesen häufiger über positive Dinge berichten sollten. Eine andere Leserin erzählt von ihren tollen Nachbarn, die nach einem Unfall plötzlich bereitstanden, Essen brachten, sich nicht nur um den kranken Menschen, sondern auch den alten Kater kümmerten. Diese Geschichte werden wir Ihnen in der Vorweihnachtszeit noch genauer erzählen.

Wir schreiben Ihre Geschichte auf

Und wir suchen noch mehr solcher „Lichtblicke“: Wenn Sie also in der Region leben und dieses Jahr etwas besonders Schönes erlebt haben, wofür Sie dankbar sind oder jemand kennen, der eine Geschichte erzählen kann, die für ihn gut ausgegangen ist, dann melden Sie sich bei uns. Redakteurin Beate Reuter-Manz freut sich schon auf Ihren Anruf: (07347) 96 17 12.

● Per E-Mail unter:

● Oder schreiben Sie uns an:



SÜDWEST PRESSE

Regionalredaktion

Frauenstraße 77

89073 Ulm



Wir kontaktieren Sie dann und schreiben Ihre Geschichte auf. Wir freuen uns darauf.