In dem Haus in Blaustein hatte es am 7. September gebrannt. Das Feuer brach in einer Wohnung in der siebten Etage aus , als die Bewohner nicht dort waren. Die Wohnung, in der später die Leiche gefunden wurde, grenzt an die ausgebrannte Wohnungen – die Einsatzkräfte hatten sie deshalb aufgebrochen, als sie das Haus evakuierten. Sie stießen auf die bereit skelettierte Leiche des 33-Jährigen. Laut Polizei muss der Mann schon mehrere Monate tot in seiner Wohnung gelegen haben.