Lebensgefühl in der Pandemie

Natürlich kann man so langsam in der vierten Welle der Pandemie wütend werden. Nur auf wen, etwa auf die „Geimpften“ oder die „Ungeimpften“? Oder in einem Rundumschlag auf die Politiker gleich mit? Dabei zeigt dieser Corona-Winter, dass es neben dem körperlichen auch um das seelische Wohl geht, meint Beate Rose.