Musikbegeisterte aus ganz Württemberg freuen sich darauf, nach fünf Jahren Pause wieder in Ulm zusammenzukommen: Am Wochenende 24. und 25. Juni findet der Landesposaunentag 2023 statt. Das evangelische Jugendwerk (EJW) als Veranstalter ist froh, beim 49. „Lapo“ die Plätze und Kirchen hier zwei Tage lang zum Klingen zu bringen. Das Motto lautet „Gesehen, geliebt, gesandt“. Erwartet werden 6000 bis 7000 Bläserinnen und Bläser und zahlreiche Besucher.

Auftakt ist am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr in einem Brass-Mob: Dabei bevölkern Bläser-Ensembles zahlreiche Orte mit spontanen Freiluft-Konzerten. Um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung auf dem südlichen Münsterplatz. Dort steigt auch ab 19.30 Uhr die Serenade, die 400 Bläser und der Schwäbische Posaunendienst gestalten, für Zuhörer stehen Stühle bereit. Das Nachtkonzert (ab 22 Uhr) mit Genesis Brass findet in der Pauluskirche statt.

Kein Lapo-Gottesdienst im Münster

Überhaupt ist der Lapo 2023 auch davon geprägt, dass der Innenraum des Münsters für Großveranstaltungen wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht . Die sonntäglichen Gottesdienste (Beginn: 10 Uhr) finden an 14 Orten statt: auf dem südlichen Münsterplatz, in der Donauhalle, im Congress-Centrum Ulm, in der Pauluskirche (wo auch der Laki-Pop-Chor mitwirkt), im Haus der Begegnung (für Familien) sowie in sieben weiteren Ulmer Kirchen. Es gibt aber außerdem einen Gottesdienst im Club Cocomo mit „alternativen Elementen“, wie es in der Einladung heißt: Filmausschnitte und einen Predigt-Slam.

Großes und klingendes Lapo-Finale auf dem Münsterplatz

Ab 11 Uhr heißt es dann nochmal: Ulm klingt, dabei musizieren Posaunenchöre auf verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet, ab 11.30 Uhr auch in Krankenhäusern und Altenheimen. Workshops, Sonderführungen, Mitmachaktionen und spezielle Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien starten ab 12 Uhr bei den „Lapo-Specials“.

Unter anderem gibt es das traditionelle Jungbläser-Festival in der Donauhalle und eine Podiumsdiskussion mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, OB Gunter Czisch, Christian Gehring (CDU-Landtagsabgeordneter, Sprecher für Religion und Kirchen) und Caroline Zielbauer (Referentin für Kinder- und Jugendbeteiligung BW).