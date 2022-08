Quizfrage: Was haben Knittlingen, Nieder-Olm, Edenkoben und Laichingen gemeinsam? Na, kommen Sie drauf? Die Antwort: Alle haben bereits an der SWR-Sendung „Stadt – Land – Quiz“ teilgenommen. Wobei man im Fall von Laichingen eher schreiben müsste: Der Ort wird an der Sendung teilgenommen hab...