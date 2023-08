Für Michel Hermann von der Kulturinitiative Blautöne ist die ukrainische Pianistin Svitlana Sheludiakova ein „klares Highlight“ der vierten Kulturnacht in Blaubeuren am 9. September. „Denn sie hat schon internationale Preise gewonnen. Als ich ihre Videos gesehen habe, war ich echt geflasht“, schwärmt das Mitglied im Orga-Team, das sich selbst „Kulturköpfe“ nennt.

Von 18 bis 23 Uhr sind in der Blaubeurer Innenstadt an 26 verschiedenen Locations 40 verschiedene kulturelle Erlebnisse geboten. Erstmals ist auch das Evangelische Seminar dabei, und erstmals eröffnet die Ehingen Donau Pipe Band um 18 Uhr am Kirchplatz die Kulturnacht – und zieht mit „Dudelsack-Power“ von der Karlstraße übers Rathaus bis zum Grundschulhof. Sie ist nochmals um 20 Uhr vor der Kirche zu hören.

Französisches Eck mit Crêpes

Eine weitere Premiere: ein „französisches Eck“ vor dem Gasthaus Schwanen, mit Chansons, Tango und Folk von Rüdiger Schiller aus St. Louis (Elsaß) von 18 bis 20 Uhr, dazwischen literarischen Beiträgen à la „Surprises françaises“ von Béatrice Hoguet-Berger, Verpflegung mit frischen süßen und herzhaften Crêpes und französischen Weinen – und von 20.30 bis 22.30 Uhr mit französischem Rock von „FlaWi & La Bande“.

Natürlich sind Hans-Jörg Autenrieth und seine Countrybande, Walter Spira sowie Two or company dabei, außerdem Varietas Cantandi, Rock‘n‘Roll-Tanz mit den Rocking Sparrows, und die besondere Klosterbeleuchtung mit Michael Wilfort darf wieder ab 21 Uhr bewundert und fotografiert werden. Die Schar der vielen lokalen Künstlerinnen und Künstler wird durch besondere Newcomer-Überraschungen ergänzt, versprechen die Blautöne.

Für jeden was dabei

„Es ist wirklich für jeden und für jedes Alter etwas dabei“, freut sich auch Andrea Lonhard von den Blautönen, allein schon musikalisch: von Reggae über Blues, Country und Swing bis hin zu Jazz, Indie, Folk und Weltmusik. Im Theater in der Talmühle kann man sich an der Bedienung von Marionetten einmal selbst versuchen, dort gibt es außerdem „Spaß mit Sprache“ mit Martin Morgen, und zu später Stunde Märchen „nur für Erwachsene“. Live-Kunst mit Improvisationen zeigt Isabel Fuchs im Klostergarten.

Und diesmal kommen sogar Oldtimer-Freunde in der Webergasse auf ihre Kosten. Zusammenkommen und feiern können die Besucherinnen und Besucher wieder am Schulhof, wo sich Rock‘n‘Roll-Hits mit der Yoga-Akrobatik am Baukran abwechseln, es zudem Cocktails und eine „vegetarische Suppenküche über Holzfeuer“ gibt.

Flanieren und entdecken in der Blaubeurer Altstadt

Der eine oder andere Besucher wird wieder das Programm durchkämmen und einen perfekten Abend planen, während andere sich in der Innenstadt lieber treiben lassen. „Manche wollen einfach hinkommen und selbst eher zufällig entdecken“, weiß Andrea Lonhard von den Blautönen.

Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, wird die Kulturnacht bis 11 Uhr am Veranstaltungstag auf der Homepage abgesagt. Alle Infos zu den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern gibt’s auf blautöne-blaubeuren.de und über den abgebildeten QR-Code, der direkt auf das Kulturnacht-„Padlet“ führt: eine Art erweiterten Flyer mit Texten und Videos im Internet.

QR-Code zum Padlet der Kulturnacht Blaubeuren 2023: Am Smartphone per App Scannen und auf den Link klicken, ansonsten über www.blautöne-blaubeuren.de gehen.

© Foto: Blautöne

Blautöne suchen Mitstreiter

Großartige Kultur braucht viele engagierte Menschen, sind die „Kulturköpfe“ überzeugt. Auch für die Kulturnacht – wie für alle Aktionen und Aktivitäten – suchen die Blautöne noch „Mitmacher:innen“ – „ob das mal ne Stunde Bändel verkaufen am Kirchplatz oder Hilfe am Getränkestand dort ist“, sagt Birgit Thiemann. Wichtig: „Wir sind kein Verein, und man kann auch einfach mal ausprobieren und mitmachen, ohne sich gleich für längere Zeit zu verpflichten.“

Einen weiteren Technik-Affinen wie Bernd Schmid, der mit Audio-Geräten und Strom per Du ist, würden die Blautöne ebenfalls gern aufnehmen. Kontakt gibt es für Dienste in der Kulturnacht per Mail an [email protected] oder [email protected]

Die Verpflegung in der Übersicht

Authentische brasilianische Küche gibt es in der Kulturnacht bei der vhs in der Alten Post in Blaubeuren, Crêpes- und Wein-Stand des Il Gusto mit frisch gebackenen, süßen und salzigen Crepes und französischen Weinen am Gasthaus Schwanen, am Kirchplatz einen Grillstand der Metzgerei Mayer. Am Grundschulhof bietet der Schwabenprinz Kässpätzle und Pommes, das Café Vier und die EJL Vegetarische Suppenküche über Holzfeuer. Und Tommy’s Cocktails aus Merklingen bewirten ebenfalls von 18 bis 23 Uhr.

Eine „Hafner Prosecco Bar“ – auch mit „AntiAlk“ – sowie Sweet and Spicy Flammlachs und mehr sind im Klosterhof zu bekommen. Die Blaurädle bewirten am Lagerfeuer am Türmle mit Würstle und Getränken. Darüber hinaus wird auch hier bewirtet: Restaurant Vylian, Steakhaus Gasthof Blautopf, Biergarten Gasthof Waldhorn, Eiscafé Bof, Hotel-Café Zum Löwen, Il Gusto, Zum fröhlichen Nix, Anni's Grill, Badhaus Café, Sportgaststätte Bräustüble und Gasthaus Adler.

Mehr Genuss-Geschichten

Übrigens: Alle Geschichten rund ums Thema Essen, Kochen, Restaurants und Ausgehen im Raum Ulm/Neu-Ulm sowie Ernährungstrends bündeln wir auf der Seite www.swp.de/aufgetischt . Und hier können Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen Aufgetischt-Newsletter abonnieren, in dem wir unsere Leser auf dem Laufenden halten und zusätzlich immer wieder Rezepte und exklusive Gewinnspiele versenden:

Newsletter-Anmeldung Aufgetischt Wöchentlicher Versand Alles rund ums Essen im Raum Ulm/Neu-Ulm, Gewinnspiele und Rezepte direkt in Ihr Postfach. Alles rund ums Essen im Raum Ulm/Neu-Ulm, Gewinnspiele und Rezepte direkt in Ihr Postfach. Bitte wählen Frau Herr Anrede * E-Mail-Adresse Vorname Nachname Ich bin einverstanden, dass mich die Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG inkl. Ihrer Tochterunternehmen kontaktiert und meine Newsletter-Nutzung auswertet. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. * Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.swp.de/privacy Jetzt kostenlos anmelden