Die Zahl der Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, also in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und für die Stadt Ulm, ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel zurückgegangen, berichtet jetzt die Poli...