Ein Streit um einen Hund hat am Samstag, 26. November, in Balzheim eine wüste Schlägerei ausgelöst, berichtet die Polizei. Am späten Abend lief ein angetrunkener 20-jähriger Mann an einem Grundstück in Unterbalzheim vorbei. Als er von einem dort lebenden Hund angebellt wurde, so die Polizei, ...