Am 24. Februar um 5 Uhr morgens wurde das Leben von Valentina Hongalska (38) und Victoria Halytska (43) aus der Bahn geworfen: „Der Krieg in der Ukraine hat unser Leben zerstört.“ Am 7. März kamen Putins Bomben nach Malyn, der Heimatstadt der Schwestern, die 100 Kilometer östlich von Kiew...