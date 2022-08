„Hier in Ulm findet gelebte Solidarität statt.“ Zu diesem Schluss ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwochnachmittag bei seinem Besuch in Ulm gekommen. Anlass war der ukrainische Nationalfeiertag, zu dem die Initiative „Zusammen in Ulm“ ein Begegnungsfest von Geflüchteten un...