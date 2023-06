Am zweiten Juliwochenende geht es rund in Westerheim: Die dortige Musikkapelle richtet das Kreismusikfest des Alb-Donau-Kreises aus. Von Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, wird gefeiert. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Besucher. „Die Lage an der Grenze zu den Kreisen Reutlingen u...