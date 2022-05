„Was für ein Bild! Was für ein Klang! Gänsehaut pur!“ Landrat Heiner Scheffold war am Sonntag mehr als angetan von der Stimmung beim Kreismusikfest in Blaustein: Soeben hatte er den Dirigentenstab weggelegt, mit dem er den Gesamtchor mit gut 1000 Blausmusikerinnen und -musikern im Lix-Stadion...