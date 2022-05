Mit was sonst als Blasmusik und einem Fassanstich ist am Mittwochabend das Kreismusikfest auf dem Lix-Gelände in Blaustein eröffnet worden. Fünf Tage lang feiert der Musikverein Blaustein nun sein 100-jähriges Bestehen gemeinsam mit den Musikvereinen des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau. Na...