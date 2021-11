Der November ist traditionell der Monat, an dem man der Toten gedenkt. Für sein Konzert am Totensonntag in der Pauluskirche hatte der Oratorienchor Ulm deshalb einen ganz besonderen Leckerbissen vorbereitet: Gabriel Faurés Requiem, das sich von traditionellen Totenmessen abhebt, weil es in mehrerl...