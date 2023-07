Am Wochenende war Stadtfest in Vöhringen und offenbar wurde dort ausgiebig gefeiert – was schön für die Vöhringerinnen und Vöhringer ist. Einige aber trieben es offenbar allzu bunt, denn die Polizei berichtet von einigen Zwischenfällen, die vermutlich mit dem Fest zusammenhängen. So kontrol...