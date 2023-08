„Die deutsche Politik sieht sich mit einem gefährlichen Trend konfrontiert: Immer weiter geht das Vertrauen in die Politik verloren. Das betrifft auch die Kommunalpolitik“, meint die FDP-Fraktion. Auch die Stadt Ulm sei in der Pflicht, Vertrauen wiederherzustellen. Für die FDP stehe dabei „Transparenz, Bürgerfreundlichkeit und Legitimität der Ulmer Kommunalpolitik“ im Mittelpunkt, schreiben Erik Wischmann, Ralf Milde und Wolfgang Stittrich an OB Gunter Czisch. In dem Antrag machen die drei Stadträte Vorschläge: