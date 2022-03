Schreck am Vormittag in Neu-Ulm und Ulm: wie eine Anwohnerin in Neu-ulm stadtmitte berichtet, hat es gegen 10.30 Uhr einen mächtigen Knall egeben. Die Erschütterung sei so heftig gewesen, dass die Scheiben gewackelt hätten. Was verbirgt sich dahinter?

Knall über Ulm und Neu-Ulm - Was ist der Grund?

Viele Menschen und auch haustiere geraten in Angst, wenn es plötzlich rummst über den Dächern der Donaustädte, vor allem angesichts des aktuellen Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland ist die Aufmerksamkeit erhöht. In der Regel ist die Ursache zwar nervig, aber harmlos: Über Ulm und Neu-Ulm ist immer wieder deutlicher Fluglärm zu vernehmen.

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr bestätigt bei Anfragen regelmäßig, dass der Lärm durch Flugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit ausgelöst worden sei. Meist handele es sich um Übungsflüge. Für diese sind bestimmte Zeiträume vorgesehen, die in einem dafür eingerichteten Flugraum stattfinden. Doch warum kommt es zum Knall?

Flugzeuge „durchbrechen Schallmauer“ – Knall über Ulm und NU

Die Schallgeschwindigkeit in trockener Luft von 20 Grad beträgt 343,2 m/s. Das entspricht 1235,5 km/h. Ist ein Flugzeug schneller als der Schall, sagt man, es fliegt mit Überschallgeschwindigkeit.

Ein normales Passagierflugzeug schafft immerhin etwa 1000 Kilometer pro Stunde – das reicht aber noch nicht, um schneller als der Schall zu fliegen. Dazu müsste es mit mehr als 1200 km/h fliegen.

Das Militär nutzt aber Düsenflugzeuge, die über 2000 km/h schnell sind. Wenn sich uns ein Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit nähert, ist der Lärm zunächst zu langsam für das Flugzeug – und Menschen am Boden hören es nicht kommen. Fliegt es aber über uns hinweg, knallt es dann erst. Denn der „gesammelte“ Schall trifft auf einmal in unseren Ohren. Im Flugzeug selbst hörst du diesen Knall allerdings nicht, da das Flugzeug schon längst weitergeflogen ist.