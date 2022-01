In der Kammermusikreihe „klassisch!“ gastiert das vielfach mit Preisen dekorierte Esmé Quartet im Stadthaus. Die vier jungen Koreanerinnen sorgten 2018 beim Heidelberger Streichquartett-Fest für Furore und stehen vor einer Weltkarriere. Die Corona-Krise hat das Ulmer Debüt mehrfach verhindert, jetzt holen sie am Mittwoch, 20 Uhr, das Konzert nach. Ein Gespräch mit Wonhee Bae, der Primaria der „Esmés“.

Wie hat sich Ihr Quartett gegründet?

Wonhee Bae : Wir haben uns 2016 an der Hochschule in Köln getroffen, die einen internen Wettbewerb für Kammermusik veranstaltete und wo wir dann mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurden. Ich erkannte in meinen Kolleginnen eine Liebe und Leidenschaft für die Kammermusik und überredete sie, mit mir ein reines Frauenquartett zu gründen. Das Wort „Esmé“ stammt aus dem Altfranzösischen und bedeutet „geliebt und geschätzt werden“.

Sie stammen alle aus Korea, sind aber jetzt auch in Deutschland beheimatet. Korea hat sich ja zu einer Art Musterland für die klassische Musik entwickelt.

Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere Karriere in Deutschland fortsetzen können, in einem Land, das als ein Zentrum der klassischen Musik gilt. Fast jeder Ort, an dem wir gespielt haben, hat eine lange Musikgeschichte, und ich bin oft etwas neidisch auf diese kulturelle Tradition. Im Vergleich zu Europa hat Korea natürlich eine viel kürzere Geschichte der klassischen Musik, aber worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass es dort viele junge Liebhaber klassischer Musik gibt.

Wie erleben Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Länder, was die Ausbildung und den Stellenwert der klassischen Musik betrifft?

Generell ist der Enthusiasmus der Koreaner für die Ausbildung ihrer Kinder sehr groß. Viele Eltern ermutigen sie, mindestens ein Musikinstrument zu erlernen, bevor sie in die Schule kommen, und so haben auch die Mitglieder unseres Quartetts ihre musikalische Reise begonnen. Auch wenn nicht jedes Kind eine Musikkarriere anstrebt, ist es ganz natürlich, dass es sein Interesse an klassischer Musik behält und später als Hobby wieder ein Instrument lernt. Das ist eine großartige Grundlage für das Publikum.

Lassen Sie uns über das Programm sprechen, das Sie in Ulm spielen werden. Sie beginnen mit Mozarts Streichquartett KV 575. Was bedeutet es Ihnen?

Wenn man an Mozarts Streichquartette denkt, könnte man meinen, dass die erste Violine hauptsächlich die Melodien spielt und die anderen Instrumente die Begleitung übernehmen. Aber Mozart komponierte dieses Stück für den König von Preußen, der ein Amateur-Cellist war, sodass das Cello mehr Melodien spielt als zuvor. Wenn wir proben, erfinden wir unsere eigenen Geschichten zu dem Stück. Wenn man sich unsere Musik anhört, hat man das Gefühl, dass da vier Charaktere singen, als ob man einer Oper beiwohnen würde.

Dann geht es in Paris weiter, mit dem Streichquartett von Claude Debussy. Er war ja vom Asienkult und Japonismus seiner Zeit beeinflusst. Hat er die asiatische Musik wirklich „verstanden“?

Es scheint, dass Debussy sich mehr von der bildenden Kunst inspirieren ließ und nicht nur von der Musik. Ich denke, er nahm die Farben und Düfte der orientalischen Kunst einschließlich der Musik und machte daraus eine schöne Mischung für seinen eigenen Stil. Wir können seine originelle Art zu schreiben hören, mit impressionistischen, romantischen und etwas orientalischen „Gewürzen“ in der Harmonie. Aber sein Streichquartett repräsentiert eher eine sinfonische Seite der Musik als einen echten Impressionismus.

Sie bringen auch ein Stück aus Ihrer Heimat: Soo Yeon Lyuhs „Yessori“.

Diese Komponistin ist eine Meisterin auf der Haegeum, einem traditionellen koreanischen Streichinstrument. In diesem Stück imitiert das Streichquartett den Klang der Haegeum. Der zweite Teil etwa ist sehr rhythmisch, das Cello spielt eine Trommel und den traditionellen koreanischen Rhythmus namens Jang-dan. Wir werden dieses Stück im März übrigens zusammen mit Soo Yeon Lyuh auf der Haegeum auf unserer Tournee durch die USA als Quintett aufführen.

Und als Finale Tschaikowskys Streichquartett Nr. 1 – sehr romantisch.

Der berühmte zweite Satz, das Andante cantabile, soll auch den großen russischen Schriftsteller Leo Tolstoi zu Tränen gerührt haben. Diese Musik ist voller Volksmelodien, rustikal und sogar aristokratisch. Man spürt die ländliche Umgebung Russlands und manchmal auch die riesigen Paläste der russischen Zaren.

