In Dornstadt müssen Eltern von Kindergarten-Kindern künftig tiefer in die Tasche greifen: Der Gemeinderat hat am Mittwoch eine Gebührenerhöhung von 8,5 Prozent ab dem neuen Kita-Jahr beschlossen. Die Kosten für die Ü3-Regelbetreuung (33,5 Stunden pro Woche) steigen demnach von 127 Euro auf 138...