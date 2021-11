Die Diakonische Bezirksstelle feiert ihr 75-jähriges Bestehen. „Das ist ein total sperriger Name, mit dem niemand etwas anfangen kann“, gibt die Leiterin Elke Toth unumwunden zu. Dabei ist es ganz einfach: Es ist eine „Anlaufstelle für alle Menschen, die in Not sind“. Zu ihren Diensten g...