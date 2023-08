Der Ortsverband Ulm/Neu-Ulm des Kinderschutzbundes hat seinen Sitz in der Olgastraße 125. Er ist Anlaufstelle für Eltern bei allen Fragen der Erziehung. In den Räumen dort bieten unter anderem Ehrenamtliche den begleiteten Umgang für Kinder an. © Foto: Matthias Kessler