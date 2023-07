44 Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es aktuell in Neu-Ulm und das bei 17 verschiedenen Trägern. 9 Einrichtungen betreibt die Stadt Neu-Ulm. Sie ist der größte Träger und bietet damit knapp 30 Prozent aller Betreuungsplätze an. Insgesamt sind 2891 Betreuungsplätze in Neu-Ulm genehmigt. Derzei...