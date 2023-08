CSU fordert Bericht zur Situation in den Kitas

Was passiert bei einer Unterversorgung mit Betreuungsplätzen? Die Stadtratsfraktion in Neu-Ulm fragt nach konkreten Vorschlägen. Zudem möchte sie von der Stadtverwaltung umfassend zur aktuellen Lage in Sachen U3, Ü3 und Tagespflege informiert werden.