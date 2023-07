Die Stadt Ulm wird die zweigruppige Kita Kinderhaus St. Maria in der Zeitblomstraße übernehmen. Die Trägerschaft bleibt noch bis zum Jahresende in den Händen der Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die sich dann zurückzieht und ihren letzten Kita-Standort in Ulm...