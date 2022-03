Wir haben mehr Plätze, als wir Nachfrage haben.“ So erfreut hat sich Bürgermeister Daniel Salemi am Dienstag gezeigt. Dank Baumaßnahmen – Wörth-Kita-Neubau sowie Erweiterungen in Göttingen und Hörvelsingen – könnten alle Kinder untergebracht werden. „Ein gutes Signal“, sagte er im A...