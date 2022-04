Der Bedarf an Krippenplätzen steigt in der Raumschaft Langenau derzeit stark. Daher müssen ständig neue Überlegungen angestellt werden, wie dieser gedeckt werden kann. So hat der Zweckverband „Unteres Lonetal“ für seine Gemeinden Ballendorf, Börslingen, Neren­stetten, Öllingen und Setzin...