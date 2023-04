Phil ist fast ein Jahr alt und von einem seltenen Gendefekt betroffen. Ob er einmal alleine sitzen kann, ist unklar, an Laufen ist nicht zu denken. Er hat eine Krankheit, die vererbt wird: spinale Muskelatrophie (SMA). Nervenimpulse kommen nicht mehr an Muskeln an. Das führt zu Muskelschwund, Lähm...