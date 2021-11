Anders als es im Ulmer Wochenblatt zu lesen war, wird es am Wochenende 27./28. November keine Impfungen in Ulmer Moscheen geben. Der unter MedTürk firmierende Zusammenschluss türkischsprachiger Ärztinnen und Ärzte hat bereits am vergangenen Wochenende in den Räumen von FC Birumut Ulm und DITIB Ulm geimpft.

Jetzt weist MedTürk daraufhin, dass Interessenten sich um andere Impfmöglichkeiten bemühen sollten. Eine Anreise zu den Moscheen macht am Samstag, 27. November und Sonntag, 28. November, keinen Sinn.