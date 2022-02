Jüngst, in der dritten Vollversammlung des Gesprächsforums Synodaler Weg zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland, haben viele Kleriker und Laien ihre Bereitschaft zur Abkehr vom Pflichtzölibat sig­nalisiert. Doch was bedeutet das für die Pfarrer? Dazu Stimmen aus der Region.

„Ich hal...