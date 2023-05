An Pfingsten feiern die Christen, dass der Geist Gottes zu den Jüngern kam, die seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus an Ostern allein gewesen waren. Durch die Sendung des Heiligen Geistes fassten die Jünger den Mut, in die Welt hinauszugehen und von ihrem Glauben Zeugnis abzulegen.