Am 3. Dezember steht in Ulm die Wahl zum Oberbürgermeister oder zur Oberbürgermeisterin an. Amtsinhaber Gunter Czisch tritt wieder an, Lena Schwelling (Grüne) und Martin Ansbacher (SPD) kandidieren, bewerben will sich auch Thomas Treutler . Und diesmal wird es vor dem Urnengang einen Kandidat-O-Mat (KOM) geben. Mit dem kann man herausfinden, welcher Kandidat den eigenen Ansichten am nächsten ist. Der KOM ist ein von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg entwickeltes Informationsangebot im Internet. Das digitale Tool wird seit 2018 bei OB-Wahlen im Land eingesetzt, und in Ulm sind die SÜDWEST PRESSE und der SWR als Partner vor Ort mit dabei. Der KOM umfasst einen Thesenkatalog mit politischen Positionen zu unterschiedlichen Themen, der auf die Kommune zugeschnitten ist. Interessierte können dann ihre eigenen Positionen mit denen von Kandidatinnen und Kandidaten abgleichen. Das Ergebnis zeigt einem, inwieweit man mit den Positionen der Kandidierenden im KOM übereinstimmt.