Weltreisen sind ja schwierig in diesen Zeiten – musikalisch lässt sich da aber einiges unternehmen. Leibhaftig waren jetzt am Mittwoch vier junge Koreanerinnen aus Köln und Düsseldorf nach Ulm mit dem Zug gefahren, vom Rhein an die Donau, sie nahmen aber das Publikum dann dort mit nach Wien, Potsdam, Paris, Moskau, San Francisco, Seoul. Die Strecke dauerte ungefähr 240 Jahre. Wofür sich die Musikerinnen im Übrigen vorab im Stadthaus-Restaurant nicht zuletzt schwäbisch stärkten, mit Linsen und Spätzle.

International also war dieses Konzert der Reihe „klassisch!“ mit dem Esmé Quartet vor 150 Zuhörerinnen und Zuhörern – nur zur Hälfte durfte nach der Corona-Verordnung der Saal besetzt werden. Der Name des Ensembles leitet sich von einem französischen Wort ab, das „geliebt“ oder „geschätzt“ bedeutet – das Publikum fand das treffend gewählt, wobei es aber eher jubelte am Ende, als das Streichquartett als Zugabe dann auch noch das beliebteste Volkslied Koreas anstimmte, „Arirang“, eine Art gesamtkoreanische Hymne.

Kulturelle Brücken

Geradezu hymnisch verehren die Koreaner aber auch die klassische Musik Europas. Das Esmé Quartet schlug nun kulturelle Brücken: bot ein Stück der koreanischen Komponistin Soo Yeon Lyuh, „Yessori“, das für das kalifornische Kronos Quartet entstanden war und „Klänge der Vergangenheit“ zum Thema hat, das die Haegeum (eine zweisaitige Röhrenspießgeige) imitiert und mit einem Trommel-Rhythmus auf dem Cello nach Fernost entführt.

Was mit geografisch kulturellen Wurzeln aber nun gar nichts zu tun hat: Das Esmé Quartet mit Wonhee Bae und Yuna Ha (Violinen), Yeeun Heo (Cello) und Jiwon Kim (Bratsche) spielte im Stadthaus auf einem Niveau, dass den Musikerinnen allemal eine Weltkarriere zuzutrauen ist. Virtuosität, absolut verschworen im Ensemble, überraschende Interpretationen, Klangraffinesse, Spielwitz. Und das zeigten sie in einem vielfältigen Programm, dessen Werke sie mit einem jeweils ganz eigenen Zugriff aufführten – aber im Zweifelsfall modern, beginnend mit Mozarts Streichquartett KV 575, dem ersten der „Preußischen Quartette“. Sehr akzentuiert, vorwärtstreibend wie espritvoll.

Große Klasse Debussys so flimmernd romantisch-impressionistisches Streichquartett. Den ersten Satz, „Animé et trés décidé“, nahmen sie nicht nur „sehr entschieden“, sondern außerordentlich temporeich und kraftvoll; virtuos der Pizzikato-Satz, wundervoll innig, jetzt sehr ins Expressive gebremst, das Andantino.

Und sollte noch jemand auf dem alten Stand gewesen sein, Tschaikowskys Kammermusik sei gefällige Salon-Romantik, dem wurden die Klischees gleich im ersten Satz des Streichquartetts Nr. 1 weggepustet: Rasanz, ein Taumel. Und dann gleich wieder eine Vollbremsung ins herrlich ausgekostete Melodische: das Andante cantabile. Und weiter bis zu einem mitreißenden Allegro vivace. So groß, so klein kann die Welt mit dem Esmé Quartet sein – musikalisch.