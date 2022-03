In den Baumärkten entstanden schon Schlangen an der Ausgabe für Grill-Gasflaschen, die Cafés füllten sich, und viele junge Menschen präsentierten ihre neuen Sommerklamotten in der Innernstadt. Ganz so, als herrschten schon 25 Grad wie im Juli. Ganz so warm war es freilich nicht in den vergangenen Wochen in Ulm. Jedoch herrschte ausgelassene Frühlingsstimmung, und es regnete so selten, dass in manchen Regionen bereits von einer Dürre und erhöhter Waldbrandgefahr die Rede war.

Wetter am Wochenende: Kommt der Winter zurück?

Seit einigen Tagen freilich ist es Essig mit den kurzen Hosen und Cappucino im Freien in der Fußgängerzone. Soll heißen: Weniger Saharastaub als gedacht, aber dafür mehr Regen lösten die schönen Wochen ab. Die Bewölkung hielt den Gruß aus der Wüste fern.

Und vielerorts wird es noch viel schlimmer, die Menschen im Südwesten müssen wohl doch noch einmal Mütze, Schal und Winterklamotten aus dem Schrank holen:

Es stehe ein Temperaturumschwung um fast 20 Grad an, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes bereits am Mittwoch in Stuttgart. Grund sei polare Luft aus dem Norden, die nach Baden-Württemberg ströme.

Am Wochenende Schnee und Frost möglich

Schon am Mittwoch goss es örtlich, und der Donnerstag gestaltete sich bereits kälter und ebenfalls regnerisch bei sechs Grad im Bergland und elf Grad im Rheingraben. Den ersten Frost erwartet der Wetterexperte in der Nacht auf Freitag. Das sei vor allem schade für die Natur, wo Pflanzen beschädigt werden könnten.

Ab dem Wochenende ist dann voraussichtlich der Schnee im Südwesten zurück. Mit Ausnahme des Rheingrabens soll es bis zum Samstag immer wieder Schneefall geben, in tieferen Lagen auch Regen. Die Temperaturen dürften tagsüber nur wenig über der Null-Grad-Grenze liegen. Am Sonntag und Montag geht es örtlich weit unter Null Grad.

Das sagt die Wetterwarte Süd

„Von strahlendem Sonnenschein, über Saharastaub mit bunten Himmelsfarben bis hin zu feuchter Kälte mit Regen – eine Wetterwoche, wie man sie nur selten erlebt“, sagt Roland Roth, Chef der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried, zu deren Vorhersagegebiet auch Ulm und Umgebung gehören.

In der aktuellen Vorhersage betont Roths Kollege Jürgen Hieber: „Die Wetterachterbahn ist nun auf Talfahrt und führt uns gradewegs in Richtung einer Winterlandschaft.“ Nach einer noch frostfreien Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwarte uns nun kühleres Schauerwetter, auch örtliche Gewitter seien in labiler Luft möglich – das Ganze bei Tageshöchstwerten von 6 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Freitag sinkt Hieber zufolge die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen und die Temperaturen „stürzen sprichwörtlich in den Keller, in den Hochlagen stellt sich teils Dauerfrost ein und auch sonst sind nur wenige Plusgrade zu erwarten“. Vielerorts bilde sich eine Schneedecke und man müsse mit Glätte rechnen. Wechselhaft und winterlich präsentiere sich auch das Wochenende, die Nächte zum Sonntag und zum Montag erwartet Hieber eisig.