Wie die Polizei mitteilt, soll am Mittwochabend eine 16-Jährige am Ulmer Hauptbahnhof durch einen bislang unbekannten Täter sexuell belästigt worden sein.

Die junge Frau meldete sich kurz nach der Tat um 20:45 Uhr bei der Bundespolizei und gab an, dass sie am Ulmer Hauptbahnhof am Bahnsteig 4 von ...