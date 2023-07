Der Schützenverein in Machtolsheim feiert 100. Geburtstag . Das heißt: Sportangebot, Chorgesang, Theaterspiel, das in der Region stets gefeierte Stoiglesfest und vor allem, eine gemütliche Einkehr im Schützenheim. Idyllisch gelegen am Kuhberg, schmiegt es sich in die Heidelandschaft. Spaziergäng...