Am Anfang des Jahres 2021 war Corona schon unangenehm lange da, und am Ende des Jahres ist es immer noch nicht weg. Und doch hat sich jede Menge getan in den vergangenen zwölf Monaten, machten etliche Ulmerinnen und Ulmer Schlagzeilen, nahmen neue Positionen an oder schieden aus ihren Ämtern aus.

A...