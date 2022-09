Wenn die Stadt Ulm am Samstag, 1. Oktober, zum Bürgerfest auf dem neuen Bahnhofsplatz lädt, dann beteiligt sich auch das angrenzende Intercity-Hotel am Bahnhof an der Veranstaltung. Das 135-Zimmer-Haus wurde vor genau 30 Jahren eröffnet. Und das wollen Direktor Stefan Henseling und sein Team anst...