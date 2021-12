Mehr als 38 Tomatensorten bietet der Stand der Donauried-Gärtnerei im Sommer auf dem Ulmer Wochenmarkt an. Doch auch im Winter verkauft Manuela Winkler mit ihrem Team erfrischende Vitaminbomben. Feldsalat aus der Gärtenerei gibt es über die kalten Monate. „Er wird am Markttag frisch geschnitten“, sagt Winkler. Den Stand betreibt ihre Familie in der vierten Generation. Mittlerweile ist ihr Sohn der Chef. Seit elf Jahren steht der Stand auch auf dem Ulmer Wochenmarkt. Mehr als 200 Sorten Obst und Gemüse gibt es dort.

Smoothie aus Petersilienwurzel

In der kalten Jahreszeit empfiehlt Winkler Petersilienwurzel: „Das ist ein ganz altes Gemüse, aus dem man viel machen kann.“ Die Wurzel stärke das Immunsystem. Als Gemüse zum Braten oder als Suppe kennt man das fast in Vergessenheit geratene Gemüse. Winkler hat aber einen besonderen Rezepttipp: Petersilienwurzel als Smoothie. Dazu nimmt man eine kleine Wurzel, schneidet sie in kleine Stücke und gibt sie in den Mixer. Eine große Orange schälen und Fruchtfleisch dazu geben. Gründlich durchmixen und genießen.