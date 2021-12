Freilandeier, Eier aus Bodenhaltung oder Bio-Eier. Wer auf der Suche nach einem leckeren Frühstücksei ist, wird auf dem Wochenmarkt in Ulm fündig. Auch der Stand vom Bauernhof Schuler aus Nersingen bietet eine große Auswahl. Seit 28 Jahren steht Marion Schuler jeden Mittwoch und Samstag auf dem Ulmer Wochenmarkt. Den Wagen gibt es aber bereits seit 60 Jahren. „Vorher hat ihn meine Mutter betrieben“, sagt sie.

Ihre Eier haben dabei eine besondere Qualität. Der Hof achtet auf eine artgerechte Haltung der Hühner und gutes Futter, sagt Schuler: „Bei uns gibt es keine Massentierhaltung.“ Dazu gehöre auch, dass die Hühner in Bodenhaltung einen extra überdachten Auslauf haben und sie nur hofeigenes Getreide fressen.

Käsespätzle mit würzigem Bergkäse und Röstzwiebeln

Zwar bekommen die Kunden am Stand von Familie Schuler auch Nudeln, Soßen, Suppen und Eierlikör, am meisten gekauft werden aber die Eier. Auch Marion Schuler kocht und backt gerne mit ihnen. Am liebsten Käsespätzle. „Die werden bei uns gold-gelb, weil das Eidotter so farbintensiv ist“, sagt die Nersingerin. Dazu vermischt sie Eier, Mehl, Salz, Hartweizengrieß und einen Schluck Mineralwasser zu einem Teig und kocht die geriebenen Spätzle danach kurz in Wasser. „Als Käse nehme ich immer würzigen Bergkäse und Emmentaler“, sagt Schuler. Getoppt wird das Gericht durch Röstzwiebeln: „Die dürfen natürlich nicht fehlen.“

Übrigens: Alle Geschichten rund ums Thema Essen, Kochen, Restaurants und Bars im Raum Ulm/Neu-Ulm sowie Ernährungstrends bündeln wir auf unserer neuen Dossier-Seite swp.de/aufgetischt . Dort gibt es auch den Link zu unserem Aufgetischt-Newsletter, in dem wir unsere Leser auf dem Laufenden halten und zusätzlich immer wieder Rezepte und exklusive Gewinnspiele versenden. Hier gibt’s unser Anmeldeformular auch direkt: