Regional, saisonal und frisch – die Ansprüche von Wochenmarkt-Besuchern sind nicht gerade gering. Auch nicht auf dem in Ulm. Da trifft es sich gut, dass sie gleich zwei Mal in der Woche an den hiesigen Ständen auf die Suche gehen können. Auch der Stand von Gärtnermeister Walter Jahn bietet diese Qualitätsmerkmale. Bereits seit 40 Jahren steht sein Wagen auf dem Ulmer Wochenmarkt und gehört damit in gewisser Weise zu dessen Originalen. Was mit einem Ein-Mann-Betrieb begann, entwickelte sich mit den Jahren zu einem wahren Großbetrieb.

Seit jeher bekommen Kunden am Stand Obst und Gemüse der Saison, größtenteils aus der Region. Nur einige wenige Produkte werden importiert. „Unsere Äpfel kommen beispielsweise aus Langenau und Ravensburg“, sagt Verkäuferin Sandra Hentschke, „Paprika importieren wir zurzeit allerdings, weil sie hier aktuell keine Saison hat.“ Seit fünf Jahren steht sie hinter der Theke des Obstwagens. Seit drei Jahren gemeinsam mit ihrer Kollegin Lissy Schmid. Besonders auffällig: Die gute Stimmung untereinander und der offene Umgang mit den Kunden.

Geheimzutat ist Whiskeyessig

Aktuell besonders beliebt bei den Kunden sind Kohl, Kürbis und Feldsalat, berichten die beiden Verkäuferinnen. Sie bereiten derzeit selbst gerne Feldsalat mit Walnüssen und Granatapfel zu. Dazu gibt's ein selbstgemachtes Dressing.

Die Geheimzutat bei Sandra Hentschke: Whiskeyessig. „Den vermische ich mit Whiskeysenf, Sahne, Olivenöl, Gewürzsalz und Kräutern nach Wahl. Wer mag kann auch Knoblauch dazu nehmen.“ Alles zusammen wird verrührt und über den Salat gegeben.

Wer auch bei der Beilage zum Salat saisonal unterwegs sein möchte, dem empfiehlt die Verkäuferin Kürbisschnitze aus dem Ofen. Entweder süß mit Honig-Marinade oder herzhaft mit Gewürzen. Aber auch Wildgerichte jeglicher Art passen dazu. „Oder Pfannekuchen“, sagt Hentschke.

