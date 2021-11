An dieser Stelle fassen wir aktuelle Impfangebote aus der Region Ulm/Neu-Ulm zusammen. Sofern nicht anders angegeben, ist für die angegebenen Impfangebote kein Termin notwendig. Aufgrund der großen Nachfrage kann es allerdings zu langen Wartezeiten kommen. Es gibt außerdem nicht überall eine Impfgarantie.

Anbieter, die noch freie Impftermine haben, können diese per E-Mail an die SÜDWEST PRESSE schicken – und zwar an die Adresse regionalredaktion@swp.de . Sie werden dann in die Liste aufgenommen.