Sommerzeit ist für die Hobbysurfer in Ulm und Umgebung Illerzeit. Sie kommen in Wiblingen zusammen, steigen aufs Brett und surfen mit einem an der Brücke befestigten Bungee-Seil in der Hand gegen die Strömung. Sie verbringen unzählige Stunden im und am Fluss, surfen, grillen, hören Musik, ha...