Zollbeamte haben am vergangenen Samstag sechs Hunde, die in zu engen Boxen transportiert wurden, gerettet. Auf der A8 stoppten sie einen Minivan, der mit den Junghunden auf dem Weg in die Niederlande war. Von dort aus sollten die Welpen in die USA ausgeflogen werden.

Bereits bei der ersten Kontrolle ...