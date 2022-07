Es stinkt noch nicht zum Himmel, könnte aber langsam zu einem Problem auf Schritt und Tritt werden. In Ulm sind seit gut drei Wochen die Hundekotbeutel aus, die die Stadt an 120 Stationen gratis zur Verfügung stellt. Droht ein Sommer voller Tretminen an Straßenrändern und auf den Grünflächen?

...