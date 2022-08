Viele Menschen in Ulm und Neu-Ulm hörten am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag über längere Zeit hinweg das typische Rattern eines Hubschraubers am Himmel, und ebenso viele dürften sich gefragt haben: Was war da geschehen?

Hubschrauber über Ulm und Neu-Ulm: Vermisster gesucht

Das Polize...