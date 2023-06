Zwei Autos sind am Dienstagvormittag (20. Juni 2023) in Langenau ausgebrannt. Der Sachschaden ist mit rund 200 000 Euro beträchtlich. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin gegen 10 Uhr bemerkt, dass es aus einem Hybrid-Auto rauchte, das an der Ladesäule in der Riedheimer Straße geparkt wa...