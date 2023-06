Der goldene Ehrenring des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) wurde extra an den Finger von Mechthild Laur angepasst. Schließlich soll das seltene Stück nicht einfach so herunterrutschen. Und selten ist die Auszeichnung allemal, die der Herrlingerin am Wochenende beim Landessportbundtag in ...