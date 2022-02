Aus einem Zimmer im ersten Stock des Ulmer Rathauses blitzt es. Hier wird gerade etwas fotografiert: eine standesamtliche Trauung, und das an einem besonderen Datum – dem 22.02.2022. Sieben Paare geben sich an diesem Schnapszahldatum in Ulm das Jawort. Eines davon sind Lutz und Tamara Wiegräfe. ...