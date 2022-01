Ein schnelles Ziehen an der Stange, ein kurzes Drehen, ein heller Knall: Der Ball ist im Tor. Wer gerne Tischkicker spielt, kann das nicht nur in vielen Vereinsheimen oder in Kneipen tun, sondern auch zuhause. Wichtig sei, dass man dort auch Spielpartner habe, betont Siegfried Grünwald, der seit 20...