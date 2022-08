Städte heizen sich bekanntlich im Sommer stark auf. Wo sollen die Menschen etwa in der Mittagspause dann einefinden? In Mannheim hilft eine digitale Karte bei der Suche nach kühlen Orten, in Ulm und Neu-Ulm fehlt sie noch. Hier ein paar Vorschläge, denn ein ausgewachsener Laubbaum kan...